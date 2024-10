ZH: quattro feriti gravi in incendio a Pfäffikon

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Quattro persone sono rimaste gravemente ferite in un incendio scoppiato ieri sera in un appartamento a Pfäffikon (ZH). La vita di alcuni di loro è in pericolo, ha dichiarato un portavoce della polizia cantonale all’agenzia Keystone-ATS.

I feriti sono un bambino di 11 anni, una ragazza di 14 anni, una donna di 43 anni e un uomo di 34 anni, si legge in una nota delle forze dell’ordine. Il rogo è stato segnalato alla polizia poco prima di mezzanotte dai vicini. I residenti dell’edificio e quelli dell’immobile vicino sono stati sfollati.

Questi ultimi sono potuti rientrare nella loro abitazione, ma non quelli della casa colpita dalle fiamme, che saranno ricollocati. È stata aperta un’inchiesta per determinare le cause dell’incendio.