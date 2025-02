ZH: parlamento potrebbe testare compostaggio defunti

Keystone-SDA

Il compostaggio dei defunti, o terramazione, potrebbe essere testata prossimamente a Zurigo. Il parlamento cantonale ha accettato oggi un'iniziativa individuale di un cittadino sul tema. Il governo deve ora elaborare un rapporto.

1 minuto

(Keystone-ATS) La terramazione è un processo funerario nel corso del quale i corpi sono piazzati in un contenitore metallico su un letto di paglia, fieno, erbe e fiori. I microorganismi decompongono il corpo – che è anche ricoperto dai materiali elencati qui sopra – in una quarantina di giorni.

In Svizzera attualmente esistono solo la sepoltura tradizionale o la cremazione. In Germania il compostaggio umano è invece autorizzato nel Land dello Schleswig-Holstein. La procedura è possibile anche in alcuni Stati degli Usa.

Il parlamento zurighese ha accettato oggi l’iniziativa con 101 voti, quando ne erano necessari 60 per far trasmettere il testo all’esecutivo cantonale.