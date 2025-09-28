La televisione svizzera per l’Italia

ZH: obiettivo netto zero non sarà anticipato al 2040

Nel canton Zurigo il 59,3% dei votanti ha bocciato una nuova legge sull'energia che voleva anticipare al 2040 il termine per l'obiettivo di zero emissioni nette di CO2. Nel cantone più popoloso rimane così in vigore il limite del 2050 fissato a livello federale.

(Keystone-ATS) La legge è stata respinta con 282’259 voti contrari e 191’915 a favore. La partecipazione al voto ha raggiunto il 51,3%

La legge cantonale era combattuta da un referendum dell’UDC, che temeva “condizioni nordcoreane” e una cultura proibizionista eccessiva. Contrari anche il PLR e il Consiglio di Stato, mentre la sinistra, i Verdi liberali, il Centro e il Partito evangelico sostenevano la scadenza anticipata.

Finora quasi tutti i cantoni si sono allineati alle autorità federali, ad eccezione di Neuchâtel e Basilea Città, che hanno obiettivi più ambiziosi.

