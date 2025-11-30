ZH: muore il passeggero di un pirata della strada

Keystone-SDA

Un 39enne passeggero di un'auto è morto oggi in ospedale in seguito a quello che sembra un caso di pirateria stradale avvenuto a Schlieren (ZH). L'uomo al volante è inizialmente fuggito, ma si è poi costituito.

(Keystone-ATS) L’episodio è avvenuto attorno alle 23.30 di ieri. I due, accompagnati da una donna, circolavano su un bolide da oltre 500 cavalli. Dopo una curva a destra, il veicolo è uscito di strada, ha abbattuto un lampione ed è andato a schiantarsi contro la facciata di una casa.

L’uomo al volante, anche lui di 39 anni, così come la donna – al momento non identificata – sono scappati dopo lo schianto, lasciando sul posto l’altro passeggero gravemente ferito e senza prestare alcun soccorso.

Poco prima di mezzogiorno il conducente si è presentato alle forze dell’ordine. Si tratta di un cittadino della Macedonia del Nord, la stessa nazionalità della vittima. Non vi è invece ancora traccia della donna coinvolta.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il conducente stava procedendo a una velocità nettamente troppo elevata in una zona in cui il limite è di 30 chilometri orari. Indagini sono in corso.