ZH: moto si scontra con cinghiale, ferito centauro 73enne

Keystone-SDA

Questo pomeriggio, poco dopo le 15:00, un motociclista di 73 anni si è scontrato con un cinghiale ad un incrocio a Winterthur, nel canton Zurigo.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il centauro ha subito ferite giudicate “di media e grave entità”, mentre l’animale è rimasto ucciso a seguito del violento impatto. Lo indica la polizia cittadina in un comunicato.

I soccorsi sopraggiunti sul posto hanno trasportato l’uomo in ospedale, precisa la nota. Per consentire l’intervento degli agenti di polizia, dei sanitari e del guardiacaccia, il tratto di strada interessato è rimasto chiuso al traffico in entrambe le direzioni per circa un’ora.