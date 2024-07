ZH: morta ex parlamentare Verena Diener, fondò i Verdi liberali

(Keystone-ATS) L’ex consigliera di Stato zurighese e parlamentare Verena Diener è morta a 75 anni. Il decesso, informano oggi tramite una nota i Verdi liberali (PVL), partito che ha contribuito a fondare, è avvenuto venerdì scorso.

Diener è stata responsabile della sanità nell’esecutivo del suo cantone fra il 1995 e il 2007. A livello di politica federale, ha occupato una poltrona in Consiglio nazionale fra il 1987 e il 1998 (con i Verdi) e in Consiglio degli Stati fra il 2007 e il 2015, diventando la prima “senatrice” del PVL.

Insegnante di formazione ed ecologista della prima ora, nel 2004, in rotta con i Verdi, aveva infatti fondato con alcuni colleghi, tra cui il consigliere nazionale zurighese Martin Bäumle, i Verdi liberali. Negli ultimi anni viveva a Winterthur (ZH) ed era restata un membro attivo del partito.

Con Verena Diener “perdiamo una figura centrale del nostro partito”, ha dichiarato, citato nel comunicato, lo stesso Bäumle, che parla di “personalità carismatica e politica eccezionale”. “Abbiamo condiviso una lunga collaborazione e una stretta amicizia”, aggiunge il deputato.

“È stata un’ispirazione per tutti noi”, le ha invece reso omaggio la “senatrice” Tiana Angelina Moser (PVL/ZH), descrivendola come una persona “meravigliosa, piena di calore, cordialità e saggezza”. Stando alla formazione politica, Diener era apprezzata anche al di fuori del partito, essendo un modello e una figura in cui tanti si identificavano.