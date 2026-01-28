ZH: membro della ‘ndrangheta arrestato a Wetzikon

Keystone-SDA

Un membro latitante della 'ndrangheta è stato catturato dalla polizia cantonale zurighese venerdì a Wetzikon (ZH). Lo hanno indicato oggi le stesse forze dell'ordine a Keystone-ATS, confermando notizie in tal senso delle agenzie di stampa italiane.

(Keystone-ATS) Stando a quanto riportato da Adnkronos e ANSA, il latitante – ritenuto affiliato alla cosca di ‘ndrangheta Gallace di Guardavalle (Catanzaro) – si trova ora in un carcere svizzero in attesa di essere estradato in Italia.

L’uomo era oggetto di un mandato di arresto emesso dalla Procura di Catanzaro nel gennaio 2022 per il suo ruolo in un’associazione criminale di tipo mafioso. Nel maggio 2022 era inoltre finito nel mirino di un’altra operazione, denominata “Kleopatra”, perché sospettato di traffico internazionale di droga.

La polizia cantonale zurighese ha proceduto all’arresto dell’uomo in collaborazione con l’Ufficio federale di polizia (fedpol) e su segnalazione degli investigatori italiani. Secondo le agenzie Adnkronos e ANSA, il sospettato è stato catturato in un’abitazione a Wetzikon. In precedenza, le autorità avevano localizzato l’uomo grazie a indagini tecniche, misure di sorveglianza e osservazioni transfrontaliere.

Criminalità organizzata diffusa in Svizzera

Lo scorso dicembre il Consiglio federale ha approvato una nuova strategia per la lotta alla criminalità organizzata. Secondo il Governo, la Svizzera – con la sua posizione centrale in Europa e il suo benessere – è attrattiva per le organizzazioni criminali.

Queste ultime sono quindi attive nella Confederazione, tra le quali anche famiglie mafiose italiane. Secondo Europol nel 2023 il numero di organizzazioni criminali attive in Europa era superiore a 800.