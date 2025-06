ZH: incidenti e arresti in manifestazione pro Palestina

In una manifestazione non autorizzata pro Palestina ieri sera a Zurigo si sono verificati incidenti. La polizia è intervenuta con gas lacrimogeni, proiettili di gomma e cannoni ad acqua. Gli agenti sono stati aggrediti.

(Keystone-ATS) In serata diverse centinaia di manifestanti hanno marciato per la città, quando sono entrati in contatto con la polizia, hanno incendiato cassonetti e accesso petardi, ha constatato un fotografo di Keystone-ATS sul posto.

Gli agenti sono stati bersagliati fra l’altro con sassi, si legge in un comunicato. Verso le 21:30 i manifestanti si sono dispersi.

In totale si contano undici arresti e diversi sequestri, inclusi oggetti contundenti pericolosi, ha spiegato la polizia cantonale nella notte.