ZH: incidente chimico, evacuato museo per precauzione

Keystone-SDA

A causa di un incidente chimico a un edificio annesso, un museo di Kilchberg (ZH) è stato evacuato oggi pomeriggio. Lo rende noto la polizia cantonale, senza precisare quale sia l'istituzione. Stando a diversi media, si tratterebbe della "Home of Chocolate" di Lindt.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Diverse centinaia di persone hanno lasciato lo stabile. Non ci sono stati feriti, ma una persona è stata portata in ospedale per un controllo.

L’incidente chimico si è verificato quando due liquidi sono stati mescolati. Vigili del fuoco e soccorritori sono intervenuti con un grande dispiegamento di forze.

Secondo la polizia, i liquidi sono rimasti nei rispettivi contenitori per tutto il tempo. Per purificare l’aria contaminata nella stanza interessata, i pompieri l’hanno aspirata con filtri speciali. La decontaminazione è durata diverse ore e si è conclusa verso le 19.30.

È stata aperta un’inchiesta per chiarire l’accaduto.

