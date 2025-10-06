La televisione svizzera per l’Italia

ZH: giustizia accusa dipendente penitenziario di traffico di droga

Un ex dipendente penitenziario zurighese dovrà rispondere delle proprie azioni in tribunale: insieme ad altri tre imputati, avrebbe creato un'organizzazione criminale che riforniva i detenuti di droga e telefoni cellulari.

(Keystone-ATS) I quattro imputati avrebbero introdotto per un lungo periodo marijuana, hashish, cocaina e altri beni di contrabbando nel penitenziario di Pöschwies a Regensdorf (ZH), dove avrebbero poi rivenduto la merce ai detenuti, ha indicato oggi il Ministero pubblico zurighese.

La banda era composta dall’ex dipendente della prigione, da due detenuti e da un familiare di uno dei carcerati. Secondo l’accusa, l’ex agente di custodia e il familiare dei detenuti portavano la droga all’interno del carcere. Una volta lì, i due detenuti si occupavano della rivendita.

La prigione stessa ha sporto denuncia

A dare il via al procedimento penale è stata la prigione stessa, che ha sporto denuncia. Nel luglio 2022 la polizia ha infine effettuato una retata, durante la quale i quattro imputati sono stati arrestati in tre diversi Cantoni e messi dietro le sbarre.

Si tratta di uno svizzero, di un bosniaco, nonché di una serba e di un serbo, di età compresa tra i 33 e i 72 anni. Il ministero pubblico li accusa di reati contro la legge federale sugli stupefacenti e di corruzione e chiede pene detentive dai 14 ai 36 mesi. Non è ancora stata fissata la data del processo presso il tribunale distrettuale di Dielsdorf (ZH).

