ZH: espulsione per finto coach nazionale pallamano del Camerun

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Un uomo che si è fatto passare per il coach della nazionale di pallamano del Camerun è stato condannato a due anni di detenzione con la condizionale e all’espulsione dalla Svizzera per sei anni.

Il cittadino camerunense era arrivato lo scorso gennaio all’aeroporto di Zurigo assieme a 19 connazionali privi di visto. Al suo arrivo, il 45enne dichiarò di essere in viaggio con la sua squadra per partecipare alla Coppa d’Africa in Egitto.

Tutto falso, secondo la pubblica accusa. L’uomo ha riconosciuto gli addebiti e le richieste di pena ed è stato perciò giudicato oggi dal Tribunale distrettuale di Bülach (ZH) con la procedura abbreviata.

Il cittadino camerunense è stato riconosciuto colpevole di promozione qualificata di entrata e soggiorno illegali. L’uomo, che si trova in detenzione preventivo dal suo arrivo in Svizzera, sarà ora rilasciato e consegnato all’Ufficio dell’immigrazione che si occuperà dell’espulsione.

“Un momento di confusione”

Da notare che 17 delle persone arrivate con lui in Svizzera si sono poi recate in Francia facendo perdere le tracce. Altri due connazionali sono rimasti in Svizzera, hanno chiesto asilo e si sono a loro volta resi irreperibili.

L’imputato ha dichiarato in aula di aver ricevuto 2’500 euro per il suo servizio. L’uomo, un insegnante di sport che è effettivamente impiegato presso l’associazione camerunense di pallamano, ha parlato di un momento di confusione che gli ha fatto perdere la retta via.

“Volevo aiutare il mio fratellino, che soffre di epilessia”, ha dichiarato. Stando alle sue affermazioni, il ragazzo faceva parte del gruppo che si è poi recato in Francia.

“Crimine migratorio professionale”

“Siamo nel campo del crimine migratorio altamente professionale”, ha dichiarato la giudice unica presentando la sentenza. Sono stati infatti utilizzati passaporti veri e sono stati fatti molti sforzi per far sembrare il gruppo una vera squadra nazionale di pallamano. “Alla luce della confessione, una pena di due anni sembra tuttavia appropriata”, ha aggiunto.

Oltre alla pena sospesa e all’espulsione dalla Svizzera, la sentenza prevede anche la confisca di 22 passaporti. Questi saranno consegnati alla polizia cantonale che li utilizzerà per la formazione degli agenti presso il centro di esame dei documenti.