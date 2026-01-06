ZH: consigliera di Stato Jacqueline Fehr non si ripresenta nel 2027

Keystone-SDA

La consigliera di Stato zurighese Jacqueline Fehr (PS) dice basta: non si ripresenterà alle elezioni del 4 aprile 2027, ha annunciato oggi nella città sulla Limmat. La 62enne dirige dal 2015 il Dipartimento cantonale di giustizia.

(Keystone-ATS) I suoi colleghi dell’esecutivo sono stati avvisati questa mattina, ha spiegato ai media.

La sua gestione è stata tra l’altro caratterizzata dalla riorganizzazione della detenzione preventiva, resa meno rigida per molti detenuti.

Non sono mancati nemmeno i momenti difficili, come la nota fuga di dati causata da sistemi informatici non smaltiti correttamente. Tutto ciò è avvenuto prima della sua gestione, ma la sua comunicazione in materia è comunque finita sotto accusa.

La sua carriera politica è iniziata nel 1990 con un seggio nel Consiglio comunale di Winterthur (ZH). Già l’anno successivo è poi passata al Gran consiglio zurighese. Nel 1998 è il turno della Berna federale, con un seggio al Consiglio nazionale, dove rimane 17 anni.

Nel 2010 ha persino tentato l’avventura in Consiglio federale, battuta però in votazione da Simonetta Sommaruga.