ZH: carcere preventivo per aggressore bambini

(Keystone-ATS) Il giovane che martedì ha aggredito e ferito, anche gravemente, tre bambini con un coltello a Zurigo è stato posto in carcere preventivo. Il tribunale competente ha accolto la richiesta in questo senso del Ministero pubblico cantonale.

La misura è stata disposta ieri, ha precisato oggi la Procura all’agenzia Keystone-ATS, senza fornire ulteriori informazioni a causa delle indagini in corso.

L’aggressore è uno studente cinese di 23 anni che vive in Svizzera dall’estate del 2023. Ha ammesso i fatti. Non si conoscono invece i motivi che lo hanno portato alla violenza.

Intorno a mezzogiorno, aveva aggredito con un coltello un gruppo di bambini di un asilo nido di Oerlikon, quartiere settentrionale di Zurigo, che stavano recandosi per il pranzo in una struttura di accoglienza per l’infanzia. Un bimbo di 5 anni aveva riportato gravi ferite, mentre altri due della stessa età ferite medie. Nessuno di loro è in pericolo di vita.