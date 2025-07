ZH: caprioli trovano casa in un cimitero a Winterthur

Keystone-SDA

Il cimitero "Rosenberg", situato ai margini di un boschetto di Winterthur, nel canton Zurigo, costituisce da tempo una sorta di casa per alcuni caprioli e un luogo ritenuto da loro sicuro dove dare alla luce i propri cuccioli.

(Keystone-ATS) Diversi esemplari non si sono neppure fatti intimidire dai tentativi di allontanamento messi in atto lo scorso inverno dalle autorità. Infatti, alcuni caprioli che sono venuti al mondo proprio lì, hanno deciso di fare ritorno nel cimitero “Rosenberg” subito pochi giorni dopo essere stati scacciati via, ha dichiarato all’agenzia Keystone-ATS l’organizzazione “Stadtgrün Winterthur”, che gestisce gli spazi verdi della città per conto del Dipartimento dell’energia e dell’ambiente. Nel frattempo, viene precisato, sono già nati altri piccoli.

Al momento non sono previste ulteriori azioni per allontanare gli animali, ma le autorità non escludono provvedimenti in futuro. A febbraio, un centinaio di collaboratori della città di Winterthur hanno scacciato i caprioli dal cimitero, i quali sono poi fuggiti nel boschetto nelle immediate vicinanze. Ma la misura non si è rivelata particolarmente efficace.

In precedenza, alcune persone si erano lamentate dopo essersi accorte che gli animali si nutrono volentieri delle composizioni floreali e rosicchiano senza troppi complimenti le numerose decorazioni disposte sulle tombe dei loro cari.