ZH: cade da sollevatore, muore donna di 57 anni a Kyburg

cade da sollevatore, muore donna di 57 anni a Kyburg

(Keystone-ATS) Una donna di 57 anni è morta questo pomeriggio in un incidente sul lavoro a Kyburg, nel canton Zurigo. È presumibilmente caduta dal cestello di un sollevatore telescopico mentre era intenta a tagliare rami al margine di un bosco.

Stando a una nota della polizia cantonale di Zurigo, le cause dell’incidente non sono ancora chiarite. Gli specialisti della polizia cantonale e dell’Istituto di medicina legale, in collaborazione con la Procura di See-Oberland hanno aperto un’indagine.

Kyburg è una frazione del comune di Illnau-Effretikon che ospita l’omonimo castello risalente al XIII secolo.