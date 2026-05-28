ZH: attacco con arma da taglio a stazione di Winterthur, 3 feriti

Keystone-SDA

Stamattina poco dopo le 8.30 un uomo ha ferito tre persone, di cui una gravemente, con un'arma da taglio presso la stazione di Winterthur (ZH). È stato in seguito arrestato. Lo comunica la polizia cantonale zurighese.

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(Keystone-ATS) Il presunto autore del gesto è un 31enne svizzero, mentre i tre feriti, pure loro tutti di nazionalità svizzera, hanno rispettivamente 28, 43 e 52 anni. Sono stati tutti trasportati in ospedale.

Una di queste tre persone ha riportato ferite gravi, le altre due di media gravità. Lo ha riferito un portavoce delle forze dell’ordine al programma radiofonico della SRF “Regionaljournal Zürich-Schaffhausen” (il radiogiornale regionale di Zurigo e Sciaffusa).

La motivazione dell’attacco è oggetto delle indagini in corso.