ZH: 56enne dipendente FFS muore travolto da una locomotiva

Keystone-SDA

Un 56enne dipendente delle FFS è morto in un incidente avvenuto stamani a Birmensdorf, nel canton Zurigo. L'uomo è stato travolto verso le 11.00 da una locomotiva di manovra che stava operando sulla linea Birmensdorf-Urdorf (ZH).

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(Keystone-ATS) Nell’urto l’uomo è rimasto ferito in modo così grave che, malgrado le cure mediche di emergenza prestate dai primi soccorritori sul posto, è deceduto, ha indicato nel pomeriggio la polizia cantonale zurighese. La causa del sinistro non è ancora chiara ed è oggetto di indagine.

Il traffico ferroviario sulle linee S5 e S14 tra Altstetten (ZH) e Birmensdorf è rimasto interrotto fino alle 14.00 circa. Le FFS hanno organizzato un servizio sostitutivo con autobus.