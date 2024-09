ZH: 25enne muore schiacciato dal rimorchio di un trattore a Bauma

(Keystone-ATS) Un lavoratore di 25 anni è morto schiacciato dal rimorchio di un trattore precipitato in un burrone questo pomeriggio a Sternenberg, frazione del comune di Bauma, nell’Oberland zurighese. Il rimorchio è uscito di strada e si è ribaltato, precipitando per 15 metri.

L’incidente si è verificato poco dopo le 15.00 per cause che l’inchiesta dovrà accertare, ha reso noto in serata la polizia cantonale zurighese. L’uomo di 41 anni che era al volante del trattore è rimasto illeso.

Ancora non è chiaro se la vittima si trovasse sul rimorchio o se stesse camminando accanto ad esso al momento dell’incidente, precisa la polizia. Spetterà alle indagini della procura chiarire le cause dell’incidente.