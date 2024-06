ZG: votazione invalidata domenica si ripeterà il 22 settembre

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) La votazione cantonale a Zugo sull’iniziativa per la trasparenza del finanziamento ai partiti e il suo controprogetto sarà ripetuta il 22 settembre.

Il Consiglio di Stato l’aveva dichiarata nulla domenica scorsa a causa di irregolarità constatate nello spoglio delle schede: erano state in parte conteggiate anche quelle non valide.

Solo quattro degli undici comuni del Cantone hanno contato correttamente i voti, ha rivelato oggi l’esecutivo di Zugo. Dei restanti sette, tre hanno mostrato deviazioni “minime” rispetto alle direttive dello spoglio mentre per quattro erano “considerevoli”.

La scheda elettorale per l’iniziativa, il controprogetto e la domanda sussidiaria è all’origine del caos. Era divisa in tre parti separate da una linea perforata destinata agli scrutatori. Affinché il voto fosse considerato valido, la scheda doveva tuttavia essere depositata nella sua interezza.

Alcuni elettori hanno separato le schede elettorali e non le hanno inserite tutte nella busta. In alcuni seggi elettorali, le schede sono state considerate valide anche se non erano complete.

L’ufficio elettorale cantonale ha riconosciuto tempestivamente il conteggio errato, ha comunicato il governo cantonale. Un riconteggio non era più possibile. Non è stato nemmeno possibile determinare successivamente quali elettori avessero compilato e restituito correttamente tutte e tre le parti della scheda e quali no. Ciò significava che erano stati conteggiati anche i voti non validi.

Era la prima volta che il cantone di Zugo utilizzava schede perforate. Nel suo comunicato, l’esecutivo cantonale spiega che sia gli elettori che i comuni erano stati informati su come gestire le nuove schede elettorali.

Agli elettori era stato chiarito su un foglio supplementare che tutte le schede dovevano essere inserite nella busta elettorale e che non dovevano essere separate. I Comuni erano stati informati che la mancanza di una o due parti della scheda avrebbe invalidato il voto.

Il governo cantonale intende ora pubblicare il verbale della votazione. Secondo il comunicato, il risultato del voto annullato sarebbe stato a favore del controprogetto.