ZG: truffa telefonica, arrestato 28enne grazie a vittima

Keystone-SDA

Ha tentato di truffare telefonicamente una 80enne spacciandosi per un agente di polizia, ma è finito in manette. L'arresto è avvenuto martedì a Cham (ZG) grazie anche alla collaborazione della pensionata.

(Keystone-ATS) Lo si evince da una nota odierna dell’autorità di perseguimento penale del canton Zugo. L’uomo, di 28 anni e svizzero, aveva cercato di farsi consegnare dalla malcapitata del denaro e oggetti di valore, come gioielli e un lingotto d’oro. Sotto mentite spoglie, continua il comunicato, aveva cercato di convincerla dicendole che ciò che custodiva in banca non era più al sicuro.

Il truffatore aveva chiesto in seguito alla 80enne di ritirare gli oggetti di valore e di portarli a casa, dove lui l’avrebbe raggiunta alle 13. Sopraggiunta nel frattempo, la polizia cantonale ha potuto arrestare il delinquente, che dovrà rispondere davanti alla giustizia.