ZG: successione Pfister, Hausheer (Centro) favorito al ballottaggio

Andreas Hausheer, del Centro, è il favorito al ballottaggio di domenica prossima dell'elezione alla successione del neo-consigliere federale Martin Pfister (Centro) nel governo del canton Zugo. Il candidato centrista dovrà vedersela con il verde Andreas Lustenberger.

(Keystone-ATS) Lo scorso 15 giugno, al primo turno, il 52enne Hausheer, per 17 anni gran consigliere del Centro, dal 2023 sindaco di Steinhausen ed esperto di finanza, aveva ottenuto 10’200 preferenze.

Andreas Lustenberger (Lista alternativa/Verdi), 39 anni, da 12 anni deputato in Gran consiglio, dove presiede la Commissione sanità e affari sociali, nonché membro del consiglio di amministrazione della Caritas, aveva invece ottenuto 8600 voti. Il candidato ecologista ha l’appoggio del PS.

La sinistra non è rappresentata nell’esecutivo del canton Zugo dal 2018. Fino all’elezione di Martin Pfister in Consiglio federale, lo scorso 12 marzo, nel consiglio di Stato del piccolo e ricco cantone della Svizzera centrale sedevano tre esponenti del Centro, due liberali-radicali e due UDC.

Terza a metà giugno con 5800 voti, la candidata liberale-radicale Carina Brüngger-Ebinger si è ritirata dalla corsa. Il PLR non appoggia il candidato centrista, ma ha deciso di lasciare libertà di voto, perché non considera più il Centro come partner borghese affidabile. Lo stesso ha fatto l’UDC, che non ha partecipato al primo turno.

In corsa per il ballottaggio c’è pure un terzo candidato con pochissime chance: si tratta di Andy Villiger (senza partito), che al primo turno ha ottenuto 1775 voti.