ZG: lite con accoltellamento in centro richiedenti asilo

Keystone-SDA

Un algerino di 31 anni è stato ferito con un coltello alle braccia a al torace in una lite scoppiata ieri sera in un centro per richiedenti asilo a Unterägeri, nel canton Zugo. Il presunto responsabile, un iracheno di 28 anni, è stato arrestato.

(Keystone-ATS) La vittima è stata in ospedale. La sua vita non è in pericolo, precisa in una nota l’autorità di perseguimento penale del canton Zugo.