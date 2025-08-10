ZG: Andreas Hausheer succede a Martin Pfister in governo

Keystone-SDA

Il Centro conserva il suo terzo seggio nel governo zughese. Andreas Hausheer è stato eletto oggi in Consiglio di Stato al secondo turno delle elezioni suppletive quale successore di Martin Pfister. Sconfitto Andreas Lustenberger (Alternativa Verde).

(Keystone-ATS) Hausheer ha raccolto 15’996 voti contro i 13’352 del suo rivale, ha annunciato la Cancelleria. La sinistra fallisce nel suo tentativo di riconquistare un posto in governo, dove non è più rappresentata dal 2018. L’outsider Andy Villiger (senza partito) ha dovuto accontentarsi di 3’174 voti. L’affluenza alle urne è stata del 42,5%.

Dopo la partenza di Pfister, eletto in Consiglio federale, la composizione del Consiglio di Stato rimane pertanto invariata, con tre rappresentanti del Centro, due del PLR e due dell’UDC.

Hausheer (52 anni) era finora sindaco del comune di Steinhausen. Per 17 anni è stato anche granconsigliere.