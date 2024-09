Zelensky su maxi-rimpasto, abbiamo bisogno di nuova energia

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) “Abbiamo bisogno di una nuova energia”: così il presidente ucraino Voldymyr Zelensky motiva il maxi rimpasto di governo che ha portato alle dimissioni di molti ministri.

“Sono molto grato ai ministri e all’intera squadra governativa – ha detto Zelensky, riferiscono media ucraini – che hanno lavorato per l’Ucraina per 4-5 anni. Oggi abbiamo bisogno di nuove energie e questi passi sono legati al rafforzamento del nostro Stato in diverse direzioni, la politica internazionale e la diplomazia non fanno eccezione”.

Allo stesso tempo oggi non può prevedere cosa farà esattamente questo o quel ministro, ha detto il presidente ucraino sulle indiscrezioni che danno l’uscente Dmytro Kuleba a nuovo ambasciatore a Bruxelles. “Le risposte si troveranno quando verranno offerti loro determinati posti. È troppo presto per parlarne oggi”, ha dichiarato il capo dello Stato.

Intanto, secondo quanto riferito da Rbc-Ucrainache che cita fonti del partito di maggioranza, il voto sulle dimissioni di Kuleba da parte del Parlamento ucraino è stato rinviato a domani perchè oggi non c’erano abbastanza deputati per far passare la decisione.