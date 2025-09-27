La televisione svizzera per l’Italia

Zelensky su droni russi, Italia potrebbe essere la prossima

Parlando delle presunte incursioni della Russia su vari Paesi europei, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che l'Ucraina ha intercettato 92 droni diretti verso la Polonia e che "l'Italia potrebbe essere la prossima". Lo ha affermato in un post su X.

(Keystone-ATS) “Putin – ha ribadito Zelensky su X – sta testando ciò che hanno gli europei”. “Questo mira a ridurre gli aiuti all’Ucraina, soprattutto in vista dell’inverno”.

“Alcuni Paesi – aggiunge – potrebbero preoccuparsi di trasferire i sistemi di difesa aerea all’Ucraina e decidere di tenerli in patria. Ma non funziona così. Non si possono usare sistemi come il Patriot per abbattere ogni drone: semplicemente non ci sono molti intercettori al mondo. Ciò che serve invece è la conoscenza: l’esperienza delle nostre squadre antincendio mobili, dei nostri operatori di droni, dei vertici delle nostre forze aeree e dei comandanti delle nostre unità di difesa aerea”.

