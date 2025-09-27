Zelensky su droni russi, Italia potrebbe essere la prossima

Keystone-SDA

Parlando delle presunte incursioni della Russia su vari Paesi europei, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che l'Ucraina ha intercettato 92 droni diretti verso la Polonia e che "l'Italia potrebbe essere la prossima". Lo ha affermato in un post su X.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Putin – ha ribadito Zelensky su X – sta testando ciò che hanno gli europei”. “Questo mira a ridurre gli aiuti all’Ucraina, soprattutto in vista dell’inverno”.

“Alcuni Paesi – aggiunge – potrebbero preoccuparsi di trasferire i sistemi di difesa aerea all’Ucraina e decidere di tenerli in patria. Ma non funziona così. Non si possono usare sistemi come il Patriot per abbattere ogni drone: semplicemente non ci sono molti intercettori al mondo. Ciò che serve invece è la conoscenza: l’esperienza delle nostre squadre antincendio mobili, dei nostri operatori di droni, dei vertici delle nostre forze aeree e dei comandanti delle nostre unità di difesa aerea”.