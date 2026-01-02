La televisione svizzera per l’Italia

Zelensky nomina Ivashchenko nuovo capo intelligence militare

Keystone-SDA

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nominato oggi Oleh Ivashchenko, attuale capo del servizio di intelligence estero dell'Ucraina, nuovo capo dell'intelligence militare del Paese, al posto di Kyrylo Budanov.

(Keystone-ATS) “Da oggi, Oleh Ivashchenko continuerà a servire il nostro Paese e a svolgere i compiti relativi alla limitazione del potenziale militare russo in qualità di capo dell’intelligence militare dell’Ucraina”, ha scritto il leader ucraino su X.

