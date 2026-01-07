Zelensky arrivato a Cipro, incontrerà Costa e von der Leyen

Keystone-SDA

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Cipro in visita ufficiale. "Il presidente è a Cipro", ha dichiarato Sergii Nykyforov, portavoce del capo di Stato ucraino, citato da Ukrinform.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il programma della visita di Zelensky include incontri con il presidente di Cipro, Nikos Christodoulides, l’arcivescovo di Cipro Georgios, nonché colloqui congiunti con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

In serata, Zelensky parteciperà alla cerimonia di inizio della presidenza di turno della Repubblica di Cipro del Consiglio dell’Unione europea.