Zelensky a Varsavia accolto dal presidente Nawrocki
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato al Palazzo Presidenziale di Varsavia, dove è stato accolto dal suo omologo polacco, Karol Nawrocki. Lo scrive Ukrinform.
(Keystone-ATS) Dopo il saluto ufficiale e il passaggio della guardia d’onore, i presidenti, insieme alle delegazioni di entrambi i Paesi, hanno iniziato i colloqui, secondo quanto riportato da un corrispondente di Ukrinform.
Si prevede che, dopo i colloqui individuali tra i capi di Stato e gli incontri con le delegazioni al completo, i presidenti terranno un briefing congiunto con i media. In seguito, Zelensky deporrà una corona di fiori alla Tomba del Milite Ignoto.
Il programma della sua visita a Varsavia include anche incontri con il maresciallo del Sejm polacco Wlodzimierz Czarzasty e il maresciallo del Senato Malgorzata Kidawa-Blońska. La visita si concluderà con i colloqui tra il presidente ucraino e il primo ministro polacco Donald Tusk.