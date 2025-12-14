Zelensky a Berlino, ‘cerco sostegno Usa per congelare linea fronte’

Keystone-SDA

l presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Berlino, dove sono in programma incontri con i leader europei e con l'inviato del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff. Lo rende noto la presidenza ucraina.

(Keystone-ATS) Poco prima di arrivare a Berlino, Zelensky ha detto ai giornalisti che sta cercando il sostegno degli Stati Uniti per congelare la linea del fronte in Ucraina.

Per Zelensky, un’opzione di cessate il fuoco equa e realistica in Ucraina potrebbe essere il principio del “restiamo dove siamo”, cioè le parti mantengono le loro posizioni attuali e che tutte le questioni vengano risolte per via diplomatica. “In risposta al nostro segnale di ‘restare dove siamo’, i russi stanno rispondendo che l’Ucraina deve ritirarsi dal Donbass, altrimenti lo occuperanno comunque”, ha detto Zelensky.

Per il leader ucraino se le truppe ucraine devono ritirarsi, allora anche i russi dovrebbero fare lo stesso. “Se le truppe ucraine si ritirano di 5-10 chilometri, perché le truppe russe non dovrebbero ritirarsi della stessa distanza nei territori occupati? Pertanto, questa è una domanda senza risposta, ma è molto delicata e altamente controversa”, ha sottolineato Zelensky.