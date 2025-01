Zelensky: Trump imprevedibile, può aiutare a fermare Putin

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato in un'intervista trasmessa ieri sera dalla tv ucraina che "l'imprevedibilità" del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe contribuire a porre fine alla guerra con la Russia.

(Keystone-ATS) “Trump può essere decisivo (…) in questa guerra. Può aiutarci a fermare (Vladimir) Putin. È molto forte e imprevedibile”, ha detto Zelensky in un’intervista televisiva, aggiungendo di credere che il presidente eletto americano “voglia davvero porre fine alla guerra.”

“Uno dei più importanti risultati dell’anno scorso è stato quello di aver sventato tre operazioni russe per occupare Kharkiv, Sumy e Zaporizhzhia. Complimenti a tutti i soggetti coinvolti, in particolare ai nostri soldati”, ha poi detto il presidente ucraino in un’intervista con il telethon United News, scrive Ukrinform.

Zelensky ha sottolineato che Kharkiv, Sumy e Zaporizhzhia “sono città ucraine”. “Vorrei ringraziare le persone che vivono lì. Hanno sopportato una dura prova”, ha affermato. In precedenza, in un’intervista a Le Monde, il comandante in capo delle forze armate ucraine, Oleksandr Syrskyi, ha rivelato che l’operazione a Kursk era stata lanciata per contrastare un’offensiva russa su Kharkiv, alleviare la pressione su tutti i fronti e impedire l’apertura di un nuovo fronte a Sumy.