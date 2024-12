Zelensky: 43’000 i soldati ucraini uccisi, 370’000 feriti

Keystone-SDA

Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato che finora sono morti in guerra 43'000 soldati ucraini e altri 370'000 sono rimasti feriti, aggiungendo che molti feriti hanno ricevuto assistenza medica e che metà di loro è tornata al fronte a combattere.

(Keystone-ATS) La dichiarazione è stata effettuata sulle reti sociali e viene ripresa dall’agenzia Afp. È la seconda volta in tre anni di guerra che Zelensky dà delle cifre sulle perdite ucraine, che non vengono solitamente divulgate dalle autorità di Kiev. In febbraio parlò di 31’000 morti e in una recente intervista all’agenzia Kyodo ha contestato la cifra stimata dal Wall Street Journal di 80’000 caduti.