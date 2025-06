Zelensky: “spero conflitto Iran-Israele non riduca aiuti a Kiev”

Keystone-SDA

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è augurato che gli attacchi in corso tra Israele e Iran non portino a una riduzione degli aiuti occidentali all'Ucraina per far fronte all'invasione russa.

(Keystone-ATS) “Vorremmo che gli aiuti all’Ucraina non diminuissero per questo motivo. L’ultima volta, questo è stato un fattore che ha rallentato gli aiuti all’Ucraina”, ha affermato il leader ucraino durante una conferenza stampa tenuta ieri, ma il cui contenuto è stato diffuso oggi.