Zelensky: “al lavoro con il team di Trump per la pace”

Keystone-SDA

"Abbiamo iniziato a lavorare con il team del presidente Trump e possiamo già vedere che il successo è raggiungibile".

(Keystone-ATS) Lo ha scritto nel suo account X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che “in questo momento, il mondo guarda all’America come alla potenza che ha la capacità non solo di fermare la guerra, ma anche di contribuire in seguito a garantire l’affidabilità della pace”.

Prima della Conferenza sulla sicurezza di Monaco “ho avuto una buona telefonata”, con Trump così come “un incontro sostanziale” con il vicepresidente Vance e il segretario di Stato Rubio, scrive ancora Zelensky, aggiungendo che “i nostri team stanno lavorando a fondo e nei dettagli su un accordo speciale tra i nostri paesi, uno che rafforzerà sicuramente sia l’America che l’Ucraina”.

“La vera pace è possibile, e dobbiamo ottenerla insieme: Ucraina, Stati Uniti ed Europa. Si tratta della nostra sicurezza condivisa”, scrive infone il presidente ucraino, concludendo con un “Grazie, America!”.