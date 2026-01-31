Zelensky, verso ripristino fornitura energetica dopo il black out

Keystone-SDA

L'Ucraina è rimasta oggi per ore senza elettricità per un black out legato a un guasto tecnico nel pieno dell'ondata di gelo più dura dell'inverno, con temperature scese fino a meno 12 gradi a Kiev.

2 minuti

(Keystone-ATS) L’esteso black out ha colpito pompe d’acqua, riscaldamenti, trasporti e servizi essenziali proprio nel momento più critico dell’inverno, aggravando le difficoltà della popolazione in un Paese già duramente provato da anni di bombardamenti e da una rete elettrica fortemente indebolita dalla guerra. Le autorità ucraine hanno parlato di un grave guasto tecnico nel sistema elettrico nazionale, ma l’episodio ha riacceso l’attenzione sulla fragilità delle infrastrutture energetiche anche durante la tregua sugli attacchi russi al settore che sembra tenere.

Secondo il ministro dell’Energia Denys Shmyhal si è verificata una disconnessione simultanea di due linee ad alta tensione e il cedimento ha provocato un black out a cascata sulla rete nazionale e l’attivazione dei sistemi di protezione automatica nelle sottostazioni, con ripercussioni anche in Moldavia.

A Kiev l’assenza di energia ha costretto a fermare temporaneamente l’intera rete della metropolitana, comprese le scale mobili, causando pesanti disagi alla circolazione nella capitale. L’alimentazione delle infrastrutture critiche è stata progressivamente ripristinata nella capitale, nella regione di Kiev e in quella di Dnipropetrovsk, ma le autorità hanno avvertito che la situazione resta fragile.

“Nel corso della giornata siamo riusciti a ripristinare la situazione precedente a questo incidente tecnico e ora stiamo procedendo con la stabilizzazione e il ripristino della fornitura di energia ai nostri cittadini”, ha scritto su Telegram il presidente Volodymyr Zelensky.

“Le cause sono in fase di indagine. Al momento non ci sono conferme di interferenze esterne o attacchi informatici. Secondo quanto emerso, a causa delle condizioni meteorologiche, le linee si sono ghiacciate e si sono verificati spegnimenti automatici”, ha specificato Zelensky, aggiungendo che “le conseguenze più gravi si sono verificate a Kiev e nell’Ucraina centrale, nella regione di Vinnytsia, nonché a Chernihiv, Kharkiv e nella regione di Sumy”.