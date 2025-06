Zelensky, Usa inviano razzi antidrone per noi in Medio Oriente

Keystone-SDA

Il presidente Volodymyr Zelenskyy ha confermato che gli Stati Uniti hanno trasferito 20'000 missili, originariamente destinati all'Ucraina per combattere i droni russi Shahed, verso il Medio Oriente.

(Keystone-ATS) In un’intervista alla Abc rilanciata da Zelensky su Telegram e riportata dai media ucraini, il presidente afferma che Kiev ha “grossi problemi con gli Shahed, li stiamo combattendo e ovviamente troveremo gli strumenti per distruggerli. Ma avevamo trovato qualcosa e deciso, credo che fosse sotto la precedente amministrazione, con il segretario alla Difesa Austin”.

“Abbiamo concordato un progetto e ci contavamo: 20’000 missili per combattere gli Shahed. Non era costoso, ma si trattava di una tecnologia speciale. Contavamo su quei 20’000 missili. Stamattina, il mio ministro della Difesa mi ha detto che gli Stati Uniti li hanno trasferiti in Medio Oriente”, ha affermato.

Il 5 giugno, il Wall Street Journal aveva riferito della decisione dell’amministrazione Trump di reindirizzare la tecnologia antidrone destinata a Kiev alle unità dell’Aeronautica statunitense in Medio Oriente.