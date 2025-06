Zelensky, prepariamo nuovo scambio prigionieri con Mosca

Volodymyr Zelensky ha annunciato che è in "preparazione" un nuovo scambio di prigionieri con la Russia. Il leader ucraino ha parlato da Vilnius, a margine di una riunione della Nato.

(Keystone-ATS) La presidenza di Kiev, al termine dei colloqui di Istanbul, ha fatto sapere che la sua delegazione ha trasmesso a quella russa una lista di “centinaia di bambini” portati in Russia.

“Nessuna ricompensa a Putin”

“Vogliamo tutti la stessa cosa, fermare la guerra. Ho informato i partner della nostra operazione coi droni che ha indebolito la Russia, che tutto ciò che facciamo con i nostri partner rafforza l’Europa. Le sanzioni contro la Russia sono necessarie, comprese quelle secondarie, e i dazi. In caso contrario, Putin continuerà a giocare”, ha inoltre detto il presidente ucraino.

“Putin non deve avere nessuna ricompensa per la sua guerra: se gli viene concesso di decidere chi entra o no nella Nato il suo appetito crescerà”, ha aggiunto Zelensky a Vilnius.