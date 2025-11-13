Zelensky, Mosca prepara una grande guerra entro 5 anni in Europa

Keystone-SDA

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lancia un nuovo allarme sull'espansionismo russo: secondo il leader di Kiev, Mosca non avrebbe alcuna intenzione di fermarsi e starebbe preparando una "grande guerra" sul continente europeo entro il 2029 o il 2030.

(Keystone-ATS) In un’intervista a Bloomberg TV, Zelensky ha esortato l’Occidente ad aumentare la pressione sul Cremlino, tagliando i flussi finanziari e militari che ne sostengono lo sforzo bellico.

“È necessario aumentare la pressione sulla Russia. Considerando la situazione sul campo di battaglia, non vediamo che Mosca voglia fermarsi. Il problema è che, quando guardiamo all’industria militare russa, vediamo che stanno aumentando la loro produzione. E, secondo le nostre stime, vogliono continuare questa guerra”, ha dichiarato Zelensky a Bloomberg TV.

“Dobbiamo riconoscere che vogliono una grande guerra, si stanno preparando per essere in grado, nel 2029 o 2030 di iniziare un grande conflitto sul continente europeo”, ha aggiunto. “Credo che dobbiamo pensare a come fermarli ora in Ucraina. Ma anche fare tutto il possibile per ridurre le loro capacità. Non dare loro i soldi che possono ancora ottenere dalle risorse energetiche. E non fornire loro armi”, sostiene il leader ucraino.