Zelensky, il mondo e Kiev vogliono Mosca a prossimo summit

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che “tutto il mondo”, compresa l’Ucraina, vuole che la Russia partecipi a un secondo summit per porre fine al conflitto.

“La maggior parte del mondo oggi afferma che la Russia deve essere rappresentata al secondo summit, altrimenti non otterremo risultati significativi. Dal momento che tutto il mondo vuole che siano al tavolo, non possiamo essere contrari”, ha dichiarato ai media francesi, tra cui l’Afp.

Sempre parlando di Russia, Zelensky ha criticato la decisione del Comitato olimpico internazionale di consentire ad alcuni atleti russi di competere ai Giochi di Parigi come neutrali. “Qualsiasi Paese al mondo può vedere che se ci sono atleti che gareggiano sotto la bandiera della neutralità oggi, sono atleti provenienti da Russia e Bielorussia. Credo che queste siano mezze sanzioni”, ha detto ai media.

Zelensky ha riferito di essere stato invitato alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Parigi dal presidente francese Emmanuel Macron, ma non ha partecipato a causa dei “tesi” combattimenti nell’Ucraina orientale. “Mi sarebbe piaciuto partecipare se questo non fosse stato un periodo così difficile nel mio Paese. È un momento di tensione nella parte orientale del nostro Paese. Siamo in una situazione difficile”, ha detto.

Guardando poi al continente americano, il presidente ha affermato che le prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti, alleato militare e politico vitale per l’Ucraina, pongono una “sfida” per Kiev. “Non possiamo influenzare nessuna elezione. Ovviamente, gli Stati Uniti sono una sfida oggi. E ci sono rischi che probabilmente nessuno di noi può prevedere”, ha detto ai giornalisti.