Zelensky, ho rifiutato accordo con gli USA sulle terre rare

Keystone-SDA

Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver rifiutato l'accordo con Washington sulle terre rare. Il presidente ucraino ha sottolineato che l'accordo "deve essere collegato con le garanzie di sicurezza".

1 minuto

(Keystone-ATS) “L’accordo – ha detto il leader ucraino, come riporta Rbc Ukraina – era pronto a livello ministeriale. Ma io sono il presidente e avrò un’influenza sulla qualità di questo documento. Ed è per questo che non ho lasciato che i ministri firmassero l’accordo, perché non è pronto, secondo me. Non è ancora pronto a proteggere i nostri interessi”, ha detto.