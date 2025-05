Zelensky, contatti con Mosca per scambio mille prigionieri

Keystone-SDA

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky fa sapere su Telegram che a Kiev si è tenuto "un incontro per preparare lo scambio per la liberazione di 1000 nostri connazionali dalla prigionia russa, pressoché l'unico vero risultato dell'incontro in Turchia".

(Keystone-ATS) “Stiamo lavorando per garantire questo risultato”, afferma Zelensky.

“Ci sono state segnalazioni di contatti con i russi. Il ministro della Difesa ucraino Umerov supervisiona l’organizzazione del processo e l’attuazione dell’accordo. Stiamo scoprendo i dettagli di ogni persona indicata nell’elenco dalla parte russa”.