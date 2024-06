Zelensky, appello all’Asia sulla conferenza ucraina in Svizzera

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato le nazioni asiatiche a unirsi al vertice di pace che si terrà in Svizzera il 15e il 16 giugno prossimi.

Parlando allo Shangri-La Dialogue di Singapore, l’evento più importante dell’Indo-Pacifico dedicato alla sicurezza, Zelensky ha ricordato che “il tempo stringe”.

“Invito la vostra regione, i vostri leader e i vostri Paesi ad aderire affinché siate coinvolti in questi affari globali contro una guerra”, ha detto Zelensky in un appassionato appello ai delegati, durante il suo discorso di circa 15 minuti trasmesso in streaming. “Il tempo stringe e i bambini crescono nella terra di Putin dove viene loro insegnato a odiare la loro patria”, ha aggiunto.

Quello di Zelensky a Singapore è il suo secondo viaggio in Asia da quando la Russia ha invaso l’Ucraina a febbraio 2022. “Più di 100 Paesi e organizzazioni internazionali hanno confermato la loro partecipazione al vertice”, ha proseguito, rilevando che tra i temi da discutere figurano la sicurezza nucleare, la sicurezza alimentare e il rilascio dei prigionieri di guerra.

La conferenza sul Bürgenstock (NW) mira a basarsi sui 10 punti del piano di pace di Zelensky che, tra le altre cose, comprende il ripristino dell’integrità territoriale dell’Ucraina e il ritiro delle truppe russe.