Zelensky, abbiamo bisogno di una pace giusta

"Un'Ucraina unita non sarà mai più costretta nella storia a quella vergogna che i russi chiamano compromesso. Abbiamo bisogno di una pace giusta". Lo ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky nel giorno dell'indipendenza del Paese.

(Keystone-ATS) “Quale sarà il nostro futuro, solo noi possiamo deciderlo. E il mondo lo sa. E il mondo lo rispetta. Rispetta l’Ucraina. Percepisce l’Ucraina come un suo pari”, ha detto il presidente in un videomessaggio registrato nel centro di Kiev.

“Un giorno, la distanza tra gli ucraini scomparirà e saremo di nuovo insieme come un’unica famiglia, come un unico Paese. È solo questione di tempo. E l’Ucraina crede di poterlo raggiungere: raggiungere la pace, la pace in tutto il suo territorio. L’Ucraina ne è capace”, ha affermato il presidente. “Quando sentiamo ogni giorno dal nemico: ‘Non esiste uno Stato, una nazione’, ogni giorno dimostriamo il contrario, dimostriamo che gli ucraini esistono e che gli ucraini rimarranno su questa terra, su questa piazza, dove tra cento anni staranno le nostre prossime generazioni. E tra cento anni, celebreranno qui il giorno dell’indipendenza dell’Ucraina”.

Per celebrare la giornata di festa, nella capitale è arrivato il primo ministro canadese Mark Carney. “In questo giorno dell’indipendenza ucraina, e in questo momento critico della storia della loro nazione, il Canada sta intensificando il proprio sostegno e i propri sforzi per una pace giusta e duratura per l’Ucraina”, ha scritto Carney su X.

Il ministro degli Affari esteri ucraino Andrii Sybiha ha accolto il primo ministro canadese all’uscita dal treno a Kiev, secondo le foto condivise sul suo account X. Carney parteciperà alle celebrazioni e incontrerà Zelensky.

Anche l’inviato speciale per l’Ucraina del presidente Usa Donald Trump, Keith Kellogg, è a Kiev per la giornata dell’indipendenza, riferiscono i media locali.

Dal canto suo lo stesso Trump, per l’occasione, ha inviato un messaggio che è stato pubblicato su X da Zelensky. “È venuto il momento di porre fine a una carneficina senza senso. Gli Stati Uniti sostengono un accordo negoziale che porti a una pace duratura che fermi lo spargimento di sangue e salvaguardi la sovranità e la dignità dell’Ucraina”, si legge nella dichiarazione.