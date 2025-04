Zelensky, ‘Mosca uccide i bambini, mondo reagisca a questo odio’

Keystone-SDA

"Non esiste un livello più profondo di cinismo, cattiveria o odio verso le persone di quello che la Russia incarna oggi".

(Keystone-ATS) Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X ricordando i 9 bambini e i 9 adulti uccisi ieri in un attacco missilistico a Kryvyi Rih, nel centro del Paese. “È di fondamentale importanza non lasciare questo attacco russo contro i civili, contro la città, ogni attacco del genere, senza una risposta dal mondo”, ha aggiunto.

“Tragicamente, Tymofii, tre anni, è morto oggi in ospedale. Radyslav, sette anni. Arina, che avrà per sempre sette anni. Herman, nove anni. Danylo, quindici anni. Mykyta, quindici anni. Alina, quindici anni. Kostiantyn, che avrà per sempre sedici anni. Nikita, diciassette anni. Questi sono i bambini uccisi da un attacco missilistico balistico russo su Kryvyi Rih”, scrive Zelensky postando le foto dell’attacco e del parco giochi colpito nella sua città dove la popolazione ha portato fiori e peluche per ricordare le piccole vittime.

“Sfortunatamente, sono stati uccisi anche nove adulti. Il missile ha colpito proprio la strada con edifici residenziali, un parco giochi, negozi e un ristorante nei dintorni. Sessantadue persone sono rimaste ferite nell’attacco, tra cui dodici bambini. Alcuni di loro sono in condizioni critiche, sono attualmente in ospedale. I medici stanno facendo tutto il possibile per salvare vite”, aggiunge.

“Oltre a quel missile balistico, ieri i russi hanno lanciato droni d’attacco contro Kryvyi Rih durante l’operazione di salvataggio, in un momento di grande dolore per le persone. L’attacco con i droni ha ferito sette persone. Una persona è stata uccisa”, riferisce il leader ucraino.

Deluso da reazione ambasciata Usa

Mentre diversi Paesi hanno condannato l’attacco russo di ieri su Kryvyi Rih e mostrato solidarietà, “sfortunatamente la risposta dell’ambasciata degli Stati Uniti è sorprendentemente deludente: un Paese così forte, un popolo così forte, eppure una reazione così debole. Hanno paura persino di dire la parola “russo” quando parlano del missile che ha ucciso dei bambini”, ha scritto Zelensky su X dopo il tweet dell’ambasciatrice Usa a Kiev Bridget Brink, che si è detta “inorridita dal fatto che stasera un missile balistico abbia colpito vicino a un parco giochi e un ristorante a Kryvyi Rih”, senza tuttavia citare la Russia.

“Sì la guerra deve finire – aggiunge Zelensky -. Ma per finirla non dobbiamo aver paura di chiamare le cose con il loro nome. Non dobbiamo aver paura di fare pressione su chi continua a guerra e ignora tutte le proposte del mondo per porvi fine. Dobbiamo fare pressione sulla Russia, che ha scelto di uccidere i bambini invece di scegliere un cessate il fuoco. Devono esserci sanzioni aggiuntive”.

“Contiamo sui nostri accordi con il Presidente degli Stati Uniti Trump, che ha promesso di aiutare a trovare più Patriots. E contiamo sulla forza del mondo per sconfiggere questo male, questa guerra, questa aggressione russa”, conclude il leader ucraino.