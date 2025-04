Zelensky, ‘la Russia non si ferma, pressione insufficiente’

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato che, nell'ultima settimana, la Russia ha lanciato oltre 1.460 bombe aeree guidate, circa 670 droni d'attacco e più di 30 missili di vario tipo contro l'Ucraina.

(Keystone-ATS) Solo nella notte scorsa, più di 20 attacchi hanno colpito il paese.

“La pressione internazionale sulla Russia è ancora insufficiente, e lo dimostrano i bombardamenti quotidiani sul nostro territorio”, ha scritto Zelensky in un post su Facebook, citato da Ukrinform. “Missili balistici sono stati lanciati su Kyiv, mentre droni hanno colpito altre regioni come Mykolaiv, Sumy, Kharkiv, Khmelnytskyi e Cherkasy.”

Secondo Zelensky, il crescente numero di attacchi aerei rivela le reali intenzioni del Cremlino: proseguire la campagna di terrore finché il mondo lo permetterà. “Ogni attacco è contro la nostra gente, i nostri bambini. Stanno facendo guerra anche ai bambini che giocano nei parchi. Esprimo il mio cordoglio alle famiglie delle vittime e ringrazio chi sta aiutando a salvare vite.” Il presidente ha aggiunto che questi attacchi rappresentano la risposta di Vladimir Putin agli sforzi diplomatici internazionali. “La Russia non vuole fermarsi. Ogni nostro partner, dagli Stati Uniti all’Europa, lo ha visto chiaramente. Per questo motivo, la pressione deve continuare: è l’unica via per garantire sicurezza e avvicinare la pace.”

Nella notte tra il 5 e il 6 aprile, ricorda Ukrinform, la Russia ha lanciato un attacco combinato con missili da terra, mare e aria, oltre a droni da combattimento. Le conseguenze si sono fatte sentire in diverse regioni del paese.