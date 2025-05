Zelensky, ‘domani la terza fase dello scambio dei prigionieri’

Keystone-SDA

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che domani si terrà la terza fase dello scambio di prigionieri con la Russia. Lo riporta l'Ukrainska Pravda.

(Keystone-ATS) “Lo scambio è proseguito oggi – ha affermato il leader ucraino nel suo discorso serale -. Altri 307 nostri soldati sono stati rimpatriati. Soldati semplici e sergenti. La maggior parte proviene dalle Forze Armate ucraine. Di tutte queste persone, 273 sono state catturate nella regione di Donetsk, una parte significativa – nel 2022 – proveniva anche dai territori di Kherson, Zaporizhzhia, Kharkiv e Luhansk.

In totale, 697 ucraini sono già rientrati in patria in due giorni di scambi”, ha concluso Zelensky, aggiungendo che “domani ci sarà la terza fase” di scambio con Mosca.