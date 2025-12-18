Zelensky, “Mosca vuole escludere Europa dalle garanzie, non accada”

Keystone-SDA

"Mosca vuole escludere gli europei" dalle garanzie di sicurezza "e questo non deve accadere". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa a Bruxelles.

(Keystone-ATS) “L’adesione all’Ue è una componente cruciale dei negoziati di pace”, stando al dibattito sull’allargamento tra i leader Ue, ha riferito un alto funzionario Ue.

“Il sostegno a un’Ucraina prospera e democratica nell’Ue è un elemento chiave per il contributo dell’Ue alla pace e alla sicurezza in Ucraina – si evidenzia -. L’Ucraina ha compiuto enormi sforzi in condizioni molto difficili. E’ quindi fondamentale trovare il modo di far progredire il percorso di adesione”.

I leader Ue affronteranno ora il dossier del nuovo bilancio comune 2028-2034. Il confronto servirà come scambio politico sulle priorità di spesa dell’Ue in vista delle negoziazioni formali che entreranno nel vivo nei prossimi mesi.