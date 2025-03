Zecche sempre più in alto in Svizzera per riscaldamento climatico

Keystone-SDA A causa del riscaldamento climatico negli ultimi anni le zecche sono presenti anche ad un'altitudine di 2000 metri. Inoltre, il loro numero è aumentato in modo significativo soprattutto nelle zone comprese tra i 500 e i 1000 metri, indica la Suva in una nota odierna. 2 minuti (Keystone-ATS) Il raggiungimento di valori record per gli infortuni provocati da queste piccole “succhiasangue” dipende in particolare dalle temperature, precisa l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva). A causa di inverni miti e periodi caldi prolungati, questi parassiti, potenzialmente pericolosi, rimangono attivi più a lungo e possono diffondersi in nuove zone. È quindi più importante che mai proteggersi dalle zecche già in primavera. “Ora è il momento giusto per prepararsi all’imminente stagione di questi animaletti e farsi vaccinare”, rileva ancora la Suva. Molte persone trascorreranno infatti le giornate all’aperto. Dal 2003 le punture di zecca sono in costante aumento. Tra il 2015 e il 2019 il numero dei casi annui ammontava a circa 13’000, mentre tra il 2020 e il 2024 è salito a circa 15’000, il che equivale a un incremento del 15%. Le zecche non sono solo sgradevoli, ma possono anche trasmettere agenti patogeni. Le loro punture causano ogni anno otto casi di rendite di invalidità e ogni due anni un decesso, sottolinea la Suva. Le malattie causate dalle punture di zecca includono la borreliosi e la TBE, un’infezione virale che causa infiammazioni al cervello e alle meningi. Oltre alla vaccinazione, esistono altre misure per prevenire i morsi, come indumenti di protezione chiusi e di colore chiaro, spray repellenti contro le zecche, controllo e rimozione dopo essere stati nella natura, precisa ancora la Suva.