Yverdon (VD): bus gratis a mezzogiorno per pranzare in centro

La città di Yverdon-les-Bains (VD) ha deciso di sperimentare una soluzione innovativa per riempire i ristornati e i commerci del centro cittadino durante la pausa di mezzogiorno: da oggi e fino al 31 dicembre i bus locali sono gratuiti tra le 11.30 e le 14.30.

(Keystone-ATS) “È un modo per avvicinare i luoghi di lavoro, i negozi e la ristorazione, offrendo al contempo un’alternativa rispettosa dell’ambiente”, ha dichiarato la municipale e consigliera nazionale Brenda Tuosto (PS), citata in un comunicato pubblicato in data odierna. Per beneficiare dell’offerta è necessario utilizzare l’app per smartphone Fairtiq, e il tragitto di andata e quello di ritorno devono essere identici, precisa la nota.

