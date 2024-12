Yoon lascia per impeachment, “basta politica di scontro”

Keystone-SDA

Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha affermato che si "farà da parte", nel rispetto della mozione di impeachment approvata dal Parlamento, esortando allo stesso tempo la fine della "politica di eccessi e di scontro" tra le forze politiche.

(Keystone-ATS) In un messaggio trasmesso in tv, Yoon ha detto che, “malgrado ora debba farmi da parte per un po’, il viaggio verso il futuro non deve mai fermarsi”.

Yoon ha giurato di fare del suo meglio per il suo Paese “fino alla fine”, nel suo discorso registrato presso la sua residenza, privo anche questa volta di qualsiasi accenno alle scuse verso un Paese finito nel caos dopo il suo maldestro tentativo di imporre la legge marziale, dichiarata il 3 dicembre sera e ritirata sei ore dopo per il voto contrario del Parlamento.

“Porterò con me tutte le critiche, gli incoraggiamenti e il sostegno che ho ricevuto e farò del mio meglio per la nazione fino alla fine”, ha aggiunto Yoon, che ha esortato tutti i funzionari pubblici a essere risoluti nei loro doveri sotto la guida del premier Han Duck-soo, destinato a ricoprire il ruolo di presidente ad interim.

Infine, ancora un invito a tutte le parti coinvolte “a fare tutti gli sforzi per migliorare la cultura politica”.

Dal canto suo, il premier sudcoreano Han Duck-soo ha assicurato “ogni sforzo utile per dare un governo stabile al Paese” dopo il via libera alla mozione di impeachment del presidente Yoon Suk-yeol.

Han, nei suoi primi commenti, ha detto che “darà tutto se stesso” per aiutare l’uscita dalla peggiore crisi politica sudcoreana degli ultimi decenni. Il premier è destinato a ricoprire il ruolo di presidente facente funzioni mentre la Corte costituzionale si appresta a esaminare la decisione adottata dal Parlamento sulla messa in stato d’accusa di Yoon.

Intanto, il ministro dell’Economia e delle Finanze Choi Sang-mok, che è anche vicepremier, presiederà domani pomeriggio una riunione ministeriale di emergenza sugli affari economici dopo l’approvazione parlamentare dell’impeachment del presidente Yoon Suk-yeol e in vista della riapertura dei mercati finanziari e valutari piena di incognite.

Choi, secondo quanto hanno riferito riferito i media locali, parteciperà a una ministeriale di emergenza sugli affari esteri. In seguito, presiederà una riunione su questioni macroeconomiche e finanziarie, a cui prenderanno parte i responsabili della politica economica del Paese, tra cui il governatore della Bank of Korea Rhee Chang-yong, il presidente della Commissione per i servizi finanziari Kim Byoung-hwan e il governatore del servizio di vigilanza finanziaria Lee Bok-hyun.

Choi è il secondo in linea per ricoprire il ruolo di presidente ad interim dopo il premier Han Duck-soo in seguito alla sospensione di Yoon dai suoi incarichi con effetto immediato dopo le verifiche sulla regolarità del voto parlamentare.