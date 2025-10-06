La televisione svizzera per l’Italia

Yen giapponese ai minimi sul franco

L'elezione a capo del partito al potere in Giappone di Sanae Takaichi, sostenitrice di un forte sostegno all'economia e di una politica fiscale espansiva, ha messo le ali alla borsa di Tokyo (quasi +5% oggi), ma ha sprofondato lo yen verso minimi storici.

(Keystone-ATS) Stamani il corso del franco svizzero rispetto alla moneta nipponica ha toccato un massimo a 188,82 yen.

In passato, Takaichi si è schierata a favore di una politica monetaria estremamente espansiva e di una spesa pubblica elevata. Come probabile futuro capo del governo della quarta economia mondiale dovrà affrontare una serie di sfide, tra cui l’invecchiamento della popolazione, i cambiamenti geopolitici e l’indebolimento della congiuntura.

La 64enne è stata eletta sabato alla presidenza del Partito Liberal Democratico (PLD): sta quindi per diventare la prima donna alla testa dell’esecutivo giapponese. Si prevede che il parlamento la confermerà come nuovo primo ministro entro la fine del mese: sarebbe il quinto cambio al vertice del governo in cinque anni.

